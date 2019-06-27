Власти Ирана назвали условие для начала переговоров с США

Тегеран считает, что возобновление переговоров с Вашингтоном возможно в случае «перемирия» в экономической войне, которую США ведут в отношении Ирана. Как передает ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя иранских властей.

По его словам, первым шагом в улучшении отношений между странами должно стать разрешение Вашингтона на экспорт Ираном нефти и получения прибыли с этих продаж.

Представитель Ирана, указывает Reuters, также заявил о необходимости возвращения к уровню экспорта нефти в европейские страны, существовавшего до введения антииранских санкций США. «Мы не просим европейцев инвестировать в Иран, — приводит агентство его слова. — Мы только хотим продавать нашу нефть».

Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук 26 июня в интервью телеканалу Al-Hadath отметил, что иранские власти лишились $50 млрд из-за наложенных на них санкций США.

| 2019-06-27T22:23:32+00:00 28 июня 2019, 01:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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