В Тегеране заявили о готовности достигнуть 20%-ного обогащения урана в короткий срок

Тегеран способен за короткое время достигнуть степени обогащения урана в 20%. Как передает ТАСС, об этом заявил в среду представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

«Если правительство примет решение обогащать уран до 20%, то мы в состоянии за короткое время достигнуть этого показателя», — цитирует агентство Tasnim слова Камальванди. Он добавил также, что «пока в наращивании степени обогащения урана нет необходимости».

Представитель ОАЭИ подчеркнул, что Иран предпримет новые меры по сокращению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, «если другие участники соглашения не будут выполнять свою часть договоренностей». «У нас есть различные варианты, такие как наращивание темпов обогащения урана, применение более продвинутых технологий, увеличение числа центрифуг», — отметил он. По словам Камальванди, в случае необходимости «Иран готов к третьему и четвертому шагам по сокращению своих обязательств».