В Стамбуле обрушился дом

В стамбульском районе Кягытхане в результате оползня рухнул в обрыв и полностью развалился четырёхэтажный дом. К счастью, обошлось без жертв — утром жильцов эвакуировали и оцепили опасный участок, сообщает life.ru.

Здание упало с высоты нескольких десятков метров. За этим на удалении наблюдали жильцы. Судя по кадрам, людей из опасного дома выводили в экстренном порядке — на балконах падающего дома видно развешанное для сушки бельё.

Ещё десять домов находятся в непосредственной близости от образовавшегося обрыва. Их жильцы также были эвакуированы.

| 2019-04-22T23:57:01+00:00 23 апреля 2019, 08:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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