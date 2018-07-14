В министерстве внутренних дел Азербайджана проходит заседание коллегии

В министерстве внутренних дел Азербайджана (МВД) проходит расширенное заседание коллегии.
Как сообщает Report, на заседании принимают участие руководство МВД, члены коллегии, начальники главных управлений, управлений и служб, ответственные сотрудники, начальники всех городских и районных отделов и отделений полиции Азербайджана.
На заседании обсуждаются принятые меры по борьбе с преступностью, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, предотвращению преступлений против собственности в стране за 6 месяцев 2018 года и предстоящие задачи.38 просмотров