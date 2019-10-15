В Баку открылся VII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств

В Баку проходит VII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Как сообщает Report, в нем принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган,  президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и первый президент Казахстана – елбасы, почетный председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултан Назарбаев.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) — международная платформа, созданная для продвижения диалога и сотрудничества стран тюркского мира.

Саммит приурочен к 10-й годовщине подписания Нахчыванского соглашения (3 октября 2009 года) о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Соглашение было подписано лидерами Турции, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана.

В столице Азербайджана ожидается принятие официального решения по вступлению Узбекистана в состав организации, а также подписание ряда документов, в частности, по деятельности европейского офиса Тюркского совета в Будапеште.

На полях саммита будет принято решение о создании Координационного комитета Тюркского совета, который обеспечит координацию деятельности таких структур, как ТюркПА, ТЮРКСОЙ, Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Тюркская торговая и промышленная палата.

| 2019-10-15T13:19:32+00:00 15 октября 2019, 13:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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