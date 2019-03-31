Ученые назвали две причины развития рака груди

Развитие рака молочной железы можно предотвратить в ближайшие годы, если отказаться от регулярного употребления алкоголя и поддерживать массу тела в пределах нормы. К такому выводу пришли австралийские ученые, объединив результаты шести когортных исследований с участием более 200 тысяч женщин, пишет Medicalxpress.

«Мы обнаружили, что нынешний уровень ожирения может стать причиной самой большой доли предотвратимых случаев рака молочной железы в будущем — 17,5 тысячи случаев рака груди в следующем десятилетии. На долю алкоголя приходится 11,6 тысячи случаев», — отметила доктор Маарит Лааксонен, сообщает korrespondent.net.

По мнению австралийских исследователей, риск рака молочной железы повышается, если выпивать всего один алкогольный напиток в день.

Кроме того, на развитие рака молочной железы в семи процентах случая влияет гормональная терапия в течение пяти и более лет в перид менопаузы.

| 2019-03-31T18:48:59+00:00 31 марта 2019, 19:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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