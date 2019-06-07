Трамп планирует объявить в США новое чрезвычайное положение

Президент США Дональд Трамп планирует ввести в США новое чрезвычайное положение. Как передает РИА Новости, об этом пишет Hill со ссылкой на проект документа.
Отмечается, что эта идея обсуждалась на встрече за закрытыми дверями высокопоставленных американских политиков в Белом доме.
Предполагается, что такой шаг позволит американскому президенту повысить тарифы в отношении Мексики за невозможность контролировать огромные потоки мигрантов в США.
В Белом доме опасаются, что рост тарифов может быть заблокирован американским конгрессом, но введение режима ЧП позволит Трампу беспрепятственно совершить эти действия.
В феврале Трамп объявил режим ЧП, чтобы использовать около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета в этот период. Решение Трампа вызвало приостановку работы правительственных учреждений на 34 дня.
| 2019-06-07T08:52:46+00:00 7 июня 2019, 09:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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