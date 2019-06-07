Трамп планирует объявить в США новое чрезвычайное положение

Отмечается, что эта идея обсуждалась на встрече за закрытыми дверями высокопоставленных американских политиков в Белом доме.

Предполагается, что такой шаг позволит американскому президенту повысить тарифы в отношении Мексики за невозможность контролировать огромные потоки мигрантов в США.

В Белом доме опасаются, что рост тарифов может быть заблокирован американским конгрессом, но введение режима ЧП позволит Трампу беспрепятственно совершить эти действия.