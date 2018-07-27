Сабаильский суд на стороне строительной компании

B 2017 году в Баку началось исполнение 86-го распоряжения Кабминета Министров Азербайджана от 25 февраля 2016 года по развитию жилого фонда в 7 из 12 административных районов Баку — Сураханском, Насиминском, Хатаинском, Наримановском, Низаминском, Ясамальском, Сабаильском, Пираллахинском и Хазарском районах.

Программа, предполагающая снос аварийного, не отвечающего нормам и ухудшающего облик города жилья, рассчитана на 5 лет.

Снос аварийных домов поручен частным компаниям. Эти компании берут на себя обязательство не только по сносу этих домов, но и по строительству на их месте новых зданий, в которых прежним жителям будут предоставлены новые квартиры с большей площадью.

Осуществление этой программы вызвало недовольство у многих жителей, проживающих в домах, признанных аварийными. По мнению жителей, под видом сноса аварийных домов, проводится захват земельных участков, находящихся в центре города.

В «Зеркало» обратилась Ирина Садыхова, проживающая по адресу Сабаильский район улица Ханлара 16 квартира 9.

«Наше здание подлежит сносу в рамках пилотного проекта. На его месте подразумевается строительство дома, в котором жильцам должны предоставить новые квартиры», — сообщила она «Зеркало».

По словам Садыховой, снос старого здания и строительство нового дома поручены Жилищно – строительному кооперативу «SABAH RESIDENCE». «Этот кооператив сначала предлагал нам в качестве компенсации 1500 манат за квадратный метр. Потом представители кооператива заявили, что нам будут предоставлены квартиры в доме, который будет построен на месте нашего здания. А до завершения строительства, кооператив пообещал нам выделять деньги на съем квартир. Но мы отказались покинуть наши дома. Тогда «SABAH RESIDENCE» обратилась в суд с требованием выселить нас из квартир», — сообщила Ирина Садыхова.

А жителя Закира Агазаде, проживающего в доме №10 по улице Ханлара, можно сказать выкинули на улицу: работники кооператива снесли стену его квартиры. «Снос нашего дома начался в ноябре прошлого года. Я не заключал никакого договора с «SABAH RESIDENCE», потому что не согласен с их условиями. Однако это не помещало работникам кооператива сначала выломать дверь, а потом снести стену в моей квартире. Несмотря на мое обращение в управление полиции Сабаильского района, никаких мер не было принято. Нам пришлось съехать. В моем возрасте, мне 73 года, супруге 70, у нее онкология, оставаться там было невозможно. Сейчас мы живем у моего брата и ждем суда», — сказал Закир Агазаде «Зеркало».

Нам удалось выяснить, что кооператив «SABAH RESIDENCE» собирается построить на улице Ханлара элитный жилой комплекс. Этот комплекс будет включать в себя одно 14-этажное «Wave Tower» и три 16-этажных здания «Tower 1, 2, 3».

Как сообщил «Зеркало» адвокат «SABAH RESIDENCE» Шахмар Мамедов, аварийность домов по улице Ханлара подтверждается актом, выданным Министерством по чрезвычайным ситуациям. «На основании этого акта было издано распоряжение исполнительной власти Сабаильского района, которая поручила ЖСК «SABAH RESIDENCE» снос дома», — заявил Шахмар Мамедов.

«На каком основании исполнительная власть приняла решение о сносе здания без согласия владельцев?», — спросил наш журналист.

«Почему вы так говорите? С большинством жителей уже достигнута договоренность. Мы сносим только те квартиры, владельцы которых согласились с нашими условиями и заключили с нами договор, подтвержденный в нотариальном порядке. Это большой социальный проект, который подразумевает снос аварийных домов, переживших свой срок эксплуатации зданий и строительство на их месте домов, отвечающих современным стандартам», — возмутился Шахмар Мамедов и добавил, что с жильцами, несогласными с предложениями «SABAH RESIDENCE», проблема решается в судебном порядке.

По словам адвоката, Сабаильский суд первой инстанции уже удовлетворил иск «SABAH RESIDENCE». «Принято решение об освобождении и сносе квартир», — сказал Шахмар Мамедов.

Мы попросили Шахмара Мамедова прокомментировать заявление конкретного жителя З. Агазаде, выселенного без соответствующего решения.

«Мне об этом ничего неизвестно», — заявил адвокат «SABAH RESIDENCE» Шахин Мамедов «Зеркало».

Конечно, не может же адвокат запомнить фамилии всех несогласных жильцов, особенно, когда их много.

P.S. Кстати, квартиры, в домах которые будут построены по улице Хагани, уже выставлены на продажу. Основное преимущество, как указано на сайте компании — панорама, открывающаяся из окон каждой квартиры на бакинскую бухту и море. А кто сомневался?

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