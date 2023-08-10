Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру.

Об этом # сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В соболезновании говорится: “Весьма опечален вестью о гибели и ранении военнослужащих доблестной турецкой армии в регионе проведения Вооруженными Силами братской Турции антитеррористической операции “Pençe-Kilit” в целях нейтрализации террористической угрозы в регионе и защиты гражданского населения от террористических атак и угроз.

Мы разделяем ваше горе.

Да будут упокоены души военнослужащих, ставших шехидами, выражаю глубокие соболезнования их семьям, мы разделяем их скорбь. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым».