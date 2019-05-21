С высоты Олжаса Сулейменова…

Наверное, прочитав первые две строки, вечно недовольный читатель скажет, что нашел предлог, чтобы «настрочить» очередную «статейку».

Но скажу сразу: что Олжасу Омаровичу Сулейменову все равно, напишу ли я о нем пару строк. Даже у нас в Азербайджане он не нуждается в презентации – его и без меня все прекрасно знают.

Олжас Омарович воистину относится к тем людям, которых без преувеличения можно называть друзьями Азербайджана, хотя бы по такой простой причине, что он был одним из немногочисленных деятелей культуры бывшего Союза, который не оставил нас в тяжелые январские дни 1990 года – такое не забывается.

Что же касается «повода» для этой «статейки», в прошлый солнечный субботний день сидел дома, и от нечего делать слушал историческую хронику дня по телевизору, в надежде убедиться, что этот день не был в истории таким серым и скучным, как мне казалось. Оказалось, что так и есть: Олжас Омарович Сулейменов родился ровно 83 года назад, именно 18 мая…

Признаться, настроение у меня было удручающим – в последнее время политическая журналистика превратилась в адское занятие, какие только «замечания» не высказываются редакторами: кто-то опасается, что твоя статья может «испортить» и так «хрупкие» отношения с Ираном или Россией, кого-то тревожат отношения с Турцией, т.к. об уважаемом президенте Р.Т.Эрдогане, вообще, писать нельзя, его также, как наших власть имущих чиновников, можно и нужно, только хвалить и хвалить…

И только услышав фамилию Олжаса Омаровича Сулейменова, сам не заметил, как в голове мгновенно пронеслась мысль о том, что как же он – такой интеллигент и интеллектуал ладит с азиатским назарбаевским режимом, который называет его весьма емко и ласково: «Мой друг Олжас»! Например, белорусский писатель Василь Быков так и не ужился с режимом Лукашенко и на долгое время покинул родину и вернулся только перед смертью.

В свое время тоже самое я думал и о Чингизе Торекуловиче Айтматове; а не скучно ли ему в Киргизии? Правда, я знал, что и Олжас Омарович, и Чингиз Торекулович после известного «парада суверенитетов» решили попробовать себя на дипломатическом поприще — представлять свои страны за рубежом. Но они, наверное, были в курсе всех событий, происходящих в их странах. Даже иногда думается, что Киргизия стала более-менее демократичной страной благодаря Ч.Айтматову, хотя это звучит слишком уж спорным.

Но я не об этом. «Полет мысли» — публицисты часто употребляют это выражение. Возможно, все зависит от полета мысли: сегодняшние сиюминутные проблемы с высоты этого полета кажутся такими мимолетными и эпизодическими, что даже бывает лень сосредоточиться на них – ведь, они такие сиюминутные…

Вдобавок, и Олжас Омарович, и покойный Чингиз Торекулович, наверное, всегда отдавали себе отчет в том, что среднестатистический казах или же киргиз все-таки, не гражданин постлиберальной Голландии, еще не одни годы нужны для того, чтобы независимые Казахстан и Киргизия стали демократическими государствами европейского толка. Айтматовский Бостон (герой романа «Плаха») является мужчиной в классическом понимании слова, глава семьи, хранитель очага, но в то же время он типичный азиатский мужчина.

Поэтому я не виню их в том, что они вовсе не стали флагманами демократического движения в своей стране; к сожалению, ситуация в бывших мусульманских республиках требует не только понимания, но и терпения– и Европа не стала сразу такой, какой мы ее теперь видим.

Чингиза Торекуловича мы благодарим в первую очередь за его прекрасные, неповторимые романы и повести, а Олжаса Омаровича за то, что после длительной, почти семидесятилетней паузы именно он напомнил нам, что мы являемся тюрками, хотя его книгу «Аз и Я» лично мне удалось увидеть только после перестройки…

Да, потом о тюрках стали говорить почти все, это даже стало модным; мы все открыли для себя книги Л.Гумилева и его замысловатую теорию о пассионарности. Но главным является другой момент: принадлежность к какому-то этносу, народу или нации должна вызывать чувство гордости. Когда его нет или не хватает в достаточной мере, человек превращается в некий пластилин, из которого можно лепить чего и кого угодно…

За эти годы я не раз встречал азербайджанцев, которые будучи этническими тюрками выдают себя за курдов, аваров или же лезгин. Поверьте, я ничего не имею против этих народов. Но каждый раз наблюдая за подобными «метаморфозами» я спрашивал себя: Господи, неужели этим людям так стыдно называть себя тюрками, представителями народа, который в буквальном смысле слова, столетиями вершил судьбы не только великих империй, но и, всего человечества?

В этом контексте Олжас Омарович был одним из первых, кто поднял железный занавес; напомнив, что и нам есть, чем гордиться. Спасибо Вам за это, Олжас Омарович…