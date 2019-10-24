С начала года в Иране казнены 173 человек

В Иране с начала года казнены 173 человека, осужденных за различные преступления. В числе казненных — двое подростков в возрасте 17 лет.

Об этом сообщил независимый эксперт ООН по правам человека Джавид Рехман на заседании Комитета ООН по правам человека.

Он выразил глубокую обеспокоенность по поводу применения смертной казни в исламской республике.

По его словам, показатель исполнения смертной казни в Иране остается одним из самых высоких в мире, хотя по сравнению с предыдущими годами количество казней в этой стране значительно сократилось.

Рехман напомнил, что в 2018 году в Иране были казнены 253 человека, в том числе семь несовершеннолетних, осужденных за различные преступления.

ООН располагает достоверной информацией о том, что в тюрьмах Ирана в настоящий момент находятся не менее 90 несовершеннолетних заключенных, приговоренных к смертной казни, сказал эксперт.

Рехман подчеркнул, что ООН категорически выступает против применения смертной казни в отношении детей и подчеркнул необходимость положить конец подобной практике в Иране. (Агентство Анадолу)