Россия вернет Украине захваченные корабли 18 ноября

Пограничное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в аннексированном Крыму подтвердило, что передача Украине буксира «Яны Капу», а также артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск» состоится в понедельник, 18 ноября. Это будет сделано «в соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями», заявили в воскресенье, 17 ноября, в пресс-службе ведомства.

Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ерма сообщил изданию «Новое время», что процесс возвращения судов находится «на завершающем этапе». Украинские корабли, по свидетельству очевидцев, уже покинули Керченский порт — первым причал покинул «Яны Капу», затем на буксир был взят «Бердянск» с отремонтированной пробоиной на борту, которая была получена при захвате год назад.

В тот же день, 18 ноября, в Киев отправится министр иностранных дел Германии Хайко Масс. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Берлине Андрей Мельник. В ходе двухдневного визита в Украину глава МИД ФРГ проведет переговоры о дальнейших шагах по урегулированию конфликта.