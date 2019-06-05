Полиция Австралии идентифицировала стрелка, открывшего огонь в Дарвине

Полиция Австралии идентифицировала стрелка, накануне открывшего огонь по постояльцам отеля Palms в Дарвине (административный центр региона Северная территория). Как сообщает ТАСС со ссылкой на издание NT News , нападавшим оказался 45-летний житель Дарвина Бен Хоффман.

Как отметили в полиции, Хоффман ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей, как активный участник преступной группировки и был осужден за незначительное преступление. Известно, что в течение года он отбывал срок в местах лишения свободы и пять месяцев назад был условно-досрочно освобожден. По словам комиссара полиции Северной территории Риса Кершоу, мотивы, толкнувшие Хоффмана на столь тяжкое преступление, пока остаются невыясненными, однако ожидается, что в ближайшее время ему будут предъявлены обвинения в четырех убийствах.

Во вторник, 4 июня, Бен Хоффман вошел в отель Palms с помповым ружьем и открыл огонь по дверям гостиничных номеров, застрелив четверых человек и ранив еще как минимум одного. Затем он покинул место происшествия и скрылся от полиции на окраине города, где спустя час вновь открыл огонь по прохожим. У полиции нет оснований полагать, что к данному преступлению причастен еще кто-либо, кроме арестованного.