По мнению Пелоси Белый дом препятствует правосудию

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в четверг обвинила президента Дональда Трампа и его администрацию в «ежедневном… подчеркнутом препятствовании правосудию». По мнению Пелоси, Белый дом препятствует правосудию, игнорируя повестки и требования конгрессменов о предоставлении информации и даче показаний.

Пелоси согласилась с конгрессменом Джеррольдом Надлером, председателем Юридического комитета Палаты представителей, который сегодня заявил о «конституционном кризисе», в котором пребывают США из-за конфликта между демократами в Конгрессе и администрацией Трампа.

Во время сегодняшней пресс-конференции спикер сказала, что, благодаря расследованиям демократов в распоряжении общественности окажутся «факты и правда». Она подчеркнула, что речь идет «не о Конгрессе или о любом комитете Конгресса. Это касается американского народа и его права на информацию». По словам Пелоси, в данном случае «на кону находятся выборы». Говоря о российском вмешательстве, спикер отметила, что «иностранное правительство вмешалось в наши выборы, а президент считает, что это повод для смеха».

«Ужасно, что эта администрация даже не пытается показать желания защитить наши выборы. На самом деле, она препятствует тому, чтобы мы узнали больше о произошедшем и не допустили повторения», — сказала Нэнси Пелоси.

| 2019-05-10T13:26:01+00:00 10 мая 2019, 13:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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