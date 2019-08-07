По делу о самоубийстве ученицы может быть арестована директор школы

Бывшая директор школы номер 162 Севиндж Аббасова может быть арестована по делу о самоубийстве в апреле этого года ученицы 8-го класса Элины Гаджиевой, сообщает «Туран».

7 августа Сабаильский районный суд восстановил право потерпевшей стороны обжаловать меру пресечения в отношении Аббасовой в виде домашнего ареста.

8 августа Бакинский апелляционный суд под председательством Мирзали Аббасова рассмотрит вопрос о замене меры пресечения на арест.

8 апреля, учащаяся школы номер 162, 2004 г.р. Элина Гаджиева, выбросилась с третьего этажа школы. По факту в Бакинской городской прокуратуре начато уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК.

По делу к ответственности была привлечена директор школы Аббасова, которой предъявлены обвинения по ст. 143 (оставление в опасности) и 314.2 ( халатность, повлекшая смерть потерпевшей) УК. Решением суда в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Потерпевшая сторона настаивает на аресте Аббасовой. Месяц назад срок домашнего ареста был продлен. Однако это решение было принято без ведома потерпевшей стороны, и она упустила сроки обжалования. B связи с этим Бакинский апелляционный суд вернул дело в суд первой инстанции для восстановления сроков апелляции.