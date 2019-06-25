Парламент Грузии избрал нового председателя

Далее парламент утвердил кандидатуру Арчила Талаквадзе от правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» в качестве председателя законодательного органа.

За лидера парламентского большинства проголосовали 94 из 150 депутатов парламента.

Отставка Кобахидзе была первым требованием оппозиции и всех тех, кто вышел митинговать 20 июня, после того, как они увидели в парламенте страны члена Компартии России Гаврилова. Наибольшее возмущение было вызвано из-за того, что Гаврилов ранее делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).