Парламент Грузии избрал нового председателя

На сегодняшнем заседании парламент Грузии принял к сведению заявление председателя Ираклия Кобахидзе об отставке, которое он внес в законодательный орган 21 июня.
Далее парламент утвердил кандидатуру Арчила Талаквадзе от правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» в качестве председателя законодательного органа.

За лидера парламентского большинства проголосовали 94 из 150 депутатов парламента.

Отставка Кобахидзе была первым требованием оппозиции и всех тех, кто вышел митинговать 20 июня, после того, как они увидели в парламенте страны члена Компартии России Гаврилова. Наибольшее возмущение было вызвано из-за того, что Гаврилов ранее делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).

| 2019-06-25T15:32:32+00:00 25 июня 2019, 15:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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