ООН направила в Боливию своего представителя для мирного урегулирования

Генсек ООН Антониу Гутерреш направляет в четверг в Боливию своего представителя для содействия мирному разрешению кризиса в стране, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь попросил господина Жана Арно начать взаимодействовать в качестве своего личного посланника со всеми сторонами в Боливии и предложить помощь ООН в вопросе поиска мирного разрешения кризиса», — сказал Дюжаррик.
По его словам, мирное решение предполагает в том числе проведение транспарентных, инклюзивных и заслуживающих доверия выборов.
| 2019-11-14T23:00:36+00:00 15 ноября 2019, 05:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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