ООН направила в Боливию своего представителя для мирного урегулирования

Генсек ООН Антониу Гутерреш направляет в четверг в Боливию своего представителя для содействия мирному разрешению кризиса в стране, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь попросил господина Жана Арно начать взаимодействовать в качестве своего личного посланника со всеми сторонами в Боливии и предложить помощь ООН в вопросе поиска мирного разрешения кризиса», — сказал Дюжаррик.

По его словам, мирное решение предполагает в том числе проведение транспарентных, инклюзивных и заслуживающих доверия выборов.