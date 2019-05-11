Омар аль-Башир признал себя виновным в коррупции

Отстраненный от власти экс-президент Судана Омар аль-Башир признал себя виновным в коррупции и отмывании денег, сообщила суданская газета «Аль-Джарида» со ссылкой на достоверный источник.

По данным издания, свергнутый военными глава государства «признал выдвинутые против него обвинения в коррупции, незаконном обращении иностранной валюты и отмывании денежных средств». Как отмечает газета, аль-Башир якобы назвал фамилии и других бывших высокопоставленных деятелей страны, причастных к коррупционным схемам.

Как пишет «Аль-Джарида», в ходе допроса, проведенного генпрокуратурой Судана, экс-президент страны находился в подавленном состоянии.

По данным СМИ, ранее в ходе обыска в доме аль-Башира нашли 6 миллионов евро, 351 тысячу долларов, а также крупную сумму местной валюты.

Газета сообщает, что генеральная прокуратура Судана согласилась начать новое дело против экс-президента, связанное с военным переворотом 1989 года, в результате которого Омар аль-Башир пришел к власти.

РИА Новости

| 2019-05-11T21:55:22+00:00 11 мая 2019, 22:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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