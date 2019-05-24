Нетолерантные

Примеры и факты, взятые из реальной жизни, отражают действительность такой, какая она есть – без прикрас и корректировки. Каждый день мы слышим, видим, читаем про смешные, забавные, грустные, драматические события.

Общеизвестно, что азербайджанцы исторически отличаются высокой степенью толерантности. Толерантность предполагает терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению, обычаям, идеям…

Байрон, он же Байрам, очень хотел быть толерантным. Это ему долго удавалось. И вдруг что-то пошло не так. Он понял, что при определённых обстоятельствах оставаться толерантным весьма сложно и вредно. Говорят, что добро должно быть с кулаками. Толерантность тоже должна быть с кулаками, чтобы постоять за себя, защитить то, что принадлежит не только тебе, но и всем.

Сосед Байрона недавно во дворе, на детской площадке, гараж себе построил. На все возражения ответ был один, мол, территория двора большая, всем места хватит. Сосед призвал соседей быть толерантными. Скрепя сердце, жильцам пришлось остаться толерантными.

Другой сосед попросил уже территорию, чтобы помолиться. Он считал, что чем выше место для молитвы, тем быстрее она дойдёт до адресата. А не помолиться ли ему тогда на Эвересте (Гималаи)– 8848 метров, который расположен на территории Китая, Непала, Бутана и Индии? Одна гора на четыре страны. Никому в голову не пришло подчинить гору только себе. Толерантность! Мало говорить, что ты великая и самая древняя нация, надо, прежде всего, быть ею.

Вот недавно решили снести молоканский молельный дом, сто лет ему. Надеялись на толерантность и прогадали. Не вышло. Толерантные в одночасье стали нетолерантными.

Или вот, недавно в одном из наших медиа-сайтов сообщили, что Армения даст несколько баллов азербайджанскому исполнителю Чингизу Мустафаеву на конкурсе «Евровидение». Видимо, соседи решили проявить толерантность в рамках платформы для мирно-гуманитарных программ. Хотя раньше плевать они хотели на толерантность. Плюют до сих пор. Значит, мы правы и сильней.

Байрон долго искал в медиапространстве комментарии на информацию – не нашел. Даже невыносимо толерантные не обещали дать несколько баллов от Азербайджана армянской представительнице Србук, которая выступала в том же полуфинале, что и наш певец.

Нельзя злоупотреблять толерантностью людей. Нетерпимость зачастую порождает безысходность, которая находит решение проблем в суициде.

Нетолерантность возникает не на пустом месте. Это реакция на несправедливость, запугивание, насилие, оскорбления, хамство, беззаконие, вседозволенность.

Приходится самому видеть приближающуюся опасность. Бывает, и не редко, не видишь, не догадываешься. Когда увидишь и поймешь, бывает поздно. Иногда о ней предупреждают. Часто нет.

Вот недавно объявили, что критерии инвалидности, которые достались нам от Советского Союза, не соответствуют международной практике. Всё подготовлено для того, чтобы они соответствовали. Байрон очень обрадовался за инвалидов, пусть хоть кому-то будет хорошо. Хотя понимание «международной практики» в связи с нашей необыкновенной действительностью давалось ему с большим трудом. Ведь ни слова не было сказано о том, что повысится или понизится пособие по инвалидности в соответствии с международной практикой. Всё может быть. Какие бы блага не сулили эти решения, окончательные выводы сделают люди.

Байрон был очень благодарен сотрудникам Института зоологии академии наук, которые на днях, принимая во внимание толерантность населения, предупредили жителей о необходимости быть внимательными в связи с началом периода активности змей.

Байрону трудно было поверить, что на 60-ти процентах территории страны можно встретить змей. С недавних пор ему казалось, что змеи у нас везде. Специалист предупреждал, что в случае обнаружения змеи не надо делать резких движений, пытаться поймать или убить её. Это может быть опасно для жизни. «Всё это мы и без него, специалиста зоолога, знаем, жизнь научила», – подумал Байрон. Дальше специалист советовал дать возможность змее спрятаться, определив точное место её нахождения, накрыть это место мешком и предпринять попытку обезвредить ее.

“Правильно говорит специалист”, – решил про себя Байрон. Понимает, что сразу не убьешь, пресловутая толерантность не позволит, но попытку сделать можно. Даже неудачная попытка даёт возможность двигаться вперёд. Толерантности по отношению к змеям не должно быть. Люди не могут перевоспитать змей, они не индусы. На дудочке играть не каждый может научиться. К тому же, как говорят знающие люди, дудочка факира является скорее не музыкальным инструментом, а дубинкой. С её помощью факир дрессирует змею, бьёт её по голове до тех пор, пока она не выбьется из сил.

Байрон понял, что эксперт из Института зоологии заслуживает доверия. Он, как и многие, давно уяснил, кому можно верить, а кому нет. Слушаешь иного эксперта и понимаешь: ведь он сам не верит в то, что говорит. Не пора бы вспомнить: даже маленькая ложь всегда и везде рождала большое недоверие.

Кончился ледниковый период. События и факты социальной действительности, затрагивающие потребности и интересы людей, формируют независимое общественное мнение, к которому всё больше и больше начали прислушиваться во всём мире. Как ни управляй общественным мнением, правда всегда проявится.