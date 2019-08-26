Неоправданная мягкотелость

На днях президент США Дональд Трамп допустил вероятность приглашения своего российского коллеги Владимира Путина на следующий саммит G7. По его словам, лидеры стран «Большой семерки» обсудили возможное возвращение к формату G8, однако случится ли это, он точно не знает.

G7, или «Большая семерка — это международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. В саммитах обычно также участвуют представители Евросоюза (председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).

В эти выходные во французском Биаррице состоялся очередной саммит G7.

Напомним, в течение 1991-2002 годов поэтапно (по схеме «7+1») этот формат был преобразован в «восьмерку» с участием России. Но с 2014 года он вновь функционирует в формате «семерки» — после оккупации Крыма Россией западные страны отказались участвовать в работе G8 и стали проводить встречи в формате G7.

И вот, в этот уик-энд в Биаррице лидеры стран-участниц саммита G7 («Большой семерки») выступили за более тесную координацию с Россией по различным вопросам, сообщает France Presse. Политики обсуждали этот вопрос во время неформального ужина в субботу вечером. Все главы государств и правительств договорились о взаимодействии с РФ. Но при этом участники саммита заявили, что пока не готовы к расширению формата до G8 за счет Москвы.

Хотя президент Дональд Трамп сообщил журналистам, что Путина могут пригласить на саммит, который пройдет в США в следующем году. В Кремле тут же заявили, что если соответствующее приглашение поступит, то его рассмотрят.

Очевидно, и давно, что для Путина возвращение в круг избранных — вопрос весьма болезненный. Как бы он это ни пытался скрывать, ясно, что самым большим ударом по его самолюбию является отстранение его от участия во встречах и заседаниях всемирно признаваемых лидеров. И, казалось бы, как раз этот чувствительный для российского лидера момент и следовало бы использовать пожестче, чтобы он осознал тупиковость своей тактики давления на более слабых в военном смысле соседей, отказался от политики оккупации чужих территорий и создания очагов сепаратизма, где бы то ни было.

Но этого, к сожалению, не происходит. И даже наблюдается обратное движение.

Понятно, что РФ и сама использует все свои инструменты для создания соответствующих настроений на Западе. Например, прямо в дни саммита G7 премьер-министры восточногерманских земель — Бранденбурга, Саксонии, Саксонии-Анхальта и Тюрингии — выступили за возвращение к формату G8 с участием РФ, сообщает Welt am Sonntag.

Как заявил премьер Саксонии Михаэль Кречмер, в том, что касается отношений с Россией, «мы на востоке чувствительнее, чем на западе».

Премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф добавил, что нет особого смысла в санкциях и в ограничении диалога с РФ — ограничительные меры «нанесли вред восточногерманской экономике, но не привели к улучшению ситуации в Украине». Его точку зрения поддерживает и премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов.

Невозможно представить себе, чтобы сегодняшнее благополучие жителей этих регионов, когда-то входивших в ГДР, хоть как-то зависело от уровня экономических отношений между Германией и Россией. А значит, логично предположить, что подобные речи из уст немецких политиков объясняются какими-то другими факторами, связанными, скорее всего, с российским вмешательством.

По итогам саммита в Биаррице можно констатировать, что обозначилось некое странное потепление в отношении РФ, если возможными стали сами разговоры о расширении формата до прежнего — G8. И это при том, что Москва никаких продуктивных шагов в оправдание таких настроений до сих пор не предпринимала. Внешняя ее политика не изменилась, все конфликтные зоны в СНГ остаются в прежнем беспросветном тупике, благодаря стараниям обитателей Кремля. Чем же тогда можно объяснить всю эту неожиданную мягкотелость?

Как заявил # аналитик Кавказского Института Стратегических Исследований Гела Васадзе, «разговоры о возможном возвращении РФ в «восьмерку» явно преждевременные, заявление об этом дезавуировал даже его автор, президент Макрон. Однако, факт остается фактом, мировые лидеры явно находятся в поиске путей возвращения РФ в рамки международного права, и при этом будет использоваться как кнут (санкции), так и пряник (определенные уступки). Однако никто не готов переходить красные линии. Вопрос по Украине присутствует в итоговом заявлении саммита, чего нельзя сказать о вопросе Грузии, однако это не вина членов «семерки», а недоработка грузинской стороны. Одним словом, все хотят дружить с Россией, но никто не знает, как это сделать».

В свою очередь азербайджанский политолог Расим Мусабеков отметил в беседе с #, что хотя «Трамп и Макрон действительно заигрывают с Путиным, но позиция развитых стран на саммите G7 все-таки не изменилась». Более значимым итогом он считает то, что все-таки «Россию обратно не позвали».

Хотелось бы верить, что с нынешним отношением ее руководства к соседям, Россию туда так и не позовут.