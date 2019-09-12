На Северном Кипре произошел взрыв на военном складе

На севере Кипра расследуют причины взрывов на военном складе в районе Гирне, сообщает в четверг Министерство национальной обороны Турции.

«Пожар на артиллерийском складе в военной зоне в Гирне локализован. Устанавливаются причины первого взрыва, прогремевшего в 01:30 12 сентября», — говорится в сообщении.

Взрывы на военном складе прокомментировал и президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Мустафа Акынджи.

Президент ТРСК отметил, что в результате инцидента на территории военной зоны жертв нет.

«Мы тесно контактируем с властями Турции, причин для беспокойства нет. Мы полностью контролируем ситуацию», — сказал Акынджи. (Агентство Анадолу)