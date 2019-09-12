На Северном Кипре произошел взрыв на военном складе

На севере Кипра расследуют причины взрывов на военном складе в районе Гирне, сообщает в четверг Министерство национальной обороны Турции.

«Пожар на артиллерийском складе в военной зоне в Гирне локализован. Устанавливаются причины первого взрыва, прогремевшего в 01:30 12 сентября», — говорится в сообщении.

Взрывы на военном складе прокомментировал и президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Мустафа Акынджи.

Президент ТРСК отметил, что в результате инцидента на территории военной зоны жертв нет.

«Мы тесно контактируем с властями Турции, причин для беспокойства нет. Мы полностью контролируем ситуацию», — сказал Акынджи. (Агентство Анадолу)

| 2019-09-12T12:38:08+00:00 12 сентября 2019, 13:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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