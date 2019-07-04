«Маленькие» победы Турции в Сирии и Ливии

В последние дни все чаще появляются новости о том, что Турция отправила свои войска в Ливию. Другой важной информацией является атака правительственных войск Сирии на турецкий наблюдательный пункт.

Комментируя #, какие события развиваются в последнее время в Ливии, эксперт по Ближнему Востоку Кирилл Семенов сказал, что Турция оказывает прямую военную помощь правительству Сараджа и продает ему оружие.

Эксперт считает, что Россия сейчас не поддерживает Хафтара.

«Москва пытается работать с двумя сторонами, и ее поддержка Хафтара была связана с расчетом на то, что ему удастся взять Триполи. Когда эта операция провалилась, то Россия соответственно начала снижать свою политическую поддержку и стала работать с Триполи. После потери определенных своих позиций в Горьяне, у Хафтара нет сил вернуть их обратно. Единственное, что он может сделать – это совершать беспорядочные авианалеты на Триполи», — сказал эксперт.

По его словам, Хафтар в знак возмездия Турции берет в заложники турецких граждан и сжигает турецкие рестораны, которые там работают.

«Например, закрыли ресторан «Стамбул» в городе Аль-Баин, то есть во всех последних своих неудачах Хафтар пытается возложить вину на Турцию», — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, имеет ли Турция военную базу в Ливии, Семенов сказал, что официально никакой турецкой военной базы в Ливии нет, а вот военные советники, вполне возможно, но правительство Сараджа это отрицает. «Сама Анкара не скрывает, что у нее действует договор о безопасности».

Говоря о последних событиях в Сирии, эксперт подчеркнул, что у Ирана и России в последнее время не все складывается хорошо.

По его словам, проиранские формирования не участвуют в операциях в провинции Хама, что говорит о прямом недовольстве со стороны Ирана.

«Эти операции фактически проводятся со стороны пророссийских сил, пятого корпуса, «сирийских тигров». Что касается обмена огнем с турецкими наблюдательными пунктами, это была провокация сирийского режима, которая обстреляла один из наблюдательных пунктов в Хама. Это во многом похоже на события в Ливии, когда от безысходности обвиняют Турцию, пытаясь ее спровоцировать.

В Ливии Турция может внести в свой актив победу над Гарьяном, а именно поставками оружия правительству. То же самое можно сказать о Сирии, когда она дала возможность участвовать сирийской национальной армии в последних операциях против правительственных войск. Эти силы обучали турецкие военные инструкторы и перебросили из Африна и зоны «Щит Евфрата», они и сыграли решающую роль в отражении наступления Асада в этом регионе», — подчеркнул он.

Эксперт считает, что Москва ведет переговоры с Израилем и США, цель которых убрать Иран из Сирии.

«То, что иранские группировки не участвуют в последних операциях, говорит о многом. Чего стоят только последние налеты Израиля и удары по иранским базам в Сирии. Иран никаким образом не может быть доволен той линией, которую проводит Россия в Сирии. Несмотря на то, что официально Москва заявляет об обратном, встреча в трехстороннем формате в Израиле была, и какие темы обсуждались за кулисами сложно сказать, но, явно, Патрушев приезжал неспроста», — резюмировал он.