Лукашенко заявил о безрассудстве сильных мира сего

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика «кому-то стала костью в горле» и ей придется столкнуться со сложным периодом. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Белорусский лидер отметил, что стране будет «нелегко».

«Уж очень кому-то неймется, потому что, видите ли, без ресурсов, без каких-то больших материальных запасов они (белорусы) как-то живут», — заявил Лукашенко.

По словам президента, республике предстоит пройти сложный период в том числе из-за «турбулентности» в международных отношениях.

«Вчера вы смотрели кадры сессии НАТО, видели «бязглуздзіцу» (безрассудство) и выпады некоторых лидеров, сильных мира сего. И с ними надо строить отношения, чтобы пройти этот тяжелейший период», — сказал Лукашенко.

| 2019-12-05T13:26:48+00:00 5 декабря 2019, 15:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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