Ким Чен Ын оценил новую подлодку КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын побывал на месте нахождения новой подводной лодки КНДР и оценил ее. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Стоит отметить, что новая подлодка создана для того, чтобы справиться с задачами в операционной зоне Японского моря.

«Подлодка… построена для успешного выполнения военно-стратегического плана… в любых обстоятельствах», — передает ЦТАК.

Ким Чен Ын осмотрел лодку, узнал о ее боевом оружии и о данных.

По некоторым данным, лидер КНДР был удовлетворен тем, что он увидел.