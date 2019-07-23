Ким Чен Ын оценил новую подлодку КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын побывал на месте нахождения новой подводной лодки КНДР и оценил ее. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Стоит отметить, что новая подлодка создана для того, чтобы справиться с задачами в операционной зоне Японского моря.

«Подлодка… построена для успешного выполнения военно-стратегического плана… в любых обстоятельствах», — передает ЦТАК.

Ким Чен Ын осмотрел лодку, узнал о ее боевом оружии и о данных.

По некоторым данным, лидер КНДР был удовлетворен тем, что он увидел.

| 2019-07-23T09:05:57+00:00 23 июля 2019, 12:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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