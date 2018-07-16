Белый дом: встреча Путина и Трампа тет-а-тет начнется в 13:20 и продлится полтора часа

Встреча тет-а-тет президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа начнется в 13:20 (совпадает с мск) в Хельсинки. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, опубликованном в воскресенье.

Также отмечается, что встреча продлится полтора часа и закончится в 14:50, а на 16:50 запланирована совместная пресс-конференция. Программа переговоров, составленная службами протокола лидеров, как правило, дает лишь условные ориентиры продолжительности встречи. Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что с российской стороны никаких ограничений по продолжительности беседы нет, поэтому точное время, которое президенты отведут на общение, неизвестно.

Саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.

За полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.

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