29 августа депутаты нового созыва Верховной Рады принесут присягу

Новый созыв Верховной рады Украины планирует в первый день своей работы рассмотреть законопроект об изменениях в конституцию по снятию депутатской неприкосновенности, сообщает в субботу издание «Левый берег» со ссылкой на источник.

Парламент нового созыва соберется на торжественное заседание, где депутаты принесут присягу, 29 августа.

«29 августа планируется объявить о формировании большинства, запустить все комитеты. Также возможно внесение кандидата на должность премьер-министра, но самое главное, что в этот день планируется рассмотрение «60-70 ключевых законопроектов», — говорится в сообщении. (РИА Новости)