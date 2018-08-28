15 российских генералов остались не у дел

Президент России Владимир Путин освободил от должности 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и СКР. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Среди них — начальник ГУМЧС по Томской области Михаил Бегун, начальник УФСИН по Коми Игорь Ванеев, начальник УМВД по Ульяновской области Юрий Варченко, замначальника ГУМВД по Саратовской области Андрей Бойко, начальник ГУМЧС по Мурманской области Владимир Гусев, глава ГУМЧС по Сахалинской области Денис Ильинов и другие.

Также свои посты оставят руководитель УФСИН по Омской области Сергей Корючин, руководитель управления СКР по Кемеровской области Сергей Калинкин, первый замруководителя военного управления СКР по Южному военному округу Дмитрий Васильев.