Звезду — Распилу Баблосову!

Да здравствует южногородский суд, самый гуманный суд в мире! Этот лозунг можно было бы вывесить на всех въездах и выездах в один южный город. Автором этого изречения можно было бы указать народ. Это ведь он регулярно получал радости скупые телеграммы, свидетельствующие о том, что реформа судебной системы, его развитие достигли в данном уголке планеты просто завидных высот.

Очередной повод для радости аборигенов и зависти жителей всей Земли преподнес Южногородский суд по тяжким преступлениям. Там успешно завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего председателя Специализированного производственного управлении «Южгорлифт-2» Распила Баблосова. Испытывая глубочайшее волнение от своей сопричастности к поистине историческому событию, решение зачитала судья Кармелита Богданова.

А зале повисла тишина. Кто-то даже стал напевать: «Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы, плечом к плечу, врастаем в землю тут». Его одернули. Не время сейчас песни петь, товарищ! Тут такое событие на наших глазах происходит, что слезы мешают говорить. В общем, согласно приговору, поскольку обвинения, выдвинутые против Распила Баблосова, не были доказаны в ходе судебного следствия, в отношении него был вынесен оправдательный приговор и он был освобожден из зала суда.

Атмосфера эйфории и гордости за южный город охватила подавляющее большинство тех, кто услышал этот замечательный приговор. «Не только в области балета мы впереди планеты всей!», почему-то проговорил освобожденный Распил. Он с любовью и нежностью смотрел в сторону судьи Богдановой. Та смущенно отводила взгляд. В общем, идиллия! Осталось только услышать крики «ура» и взлетающие в воздух чепчики.

И только мелкая группа местных демагогов пыталась испортить этот праздник души, эти именины сердца. Поднимали они совершенно нелепые, неуместные вопросы. С возмущением вынужден их процитировать, дабы подлость и предательство демагогов максимально видны были. Итак, они напомнили, что господина Баблосова обвиняли, в полном соответствии с его именем, в распиле бюджетных средств. Мол, в период с 2013 по 2015 годы такой маневр был проведен с суммой в 1 миллион 835 тысяч южногородских тугриков. Неугомонные демагоги коварно интересовались, нашлась ли эта сумма? Если да, то где, на чьих счетах? И что с ней, простите за настойчивость, сделали?

Согласитесь, уже озвученных вопросов достаточно, чтобы считать демагогов представителями «шестой колонны». Небось, на врагов южного города работают, хотят внести раскол и панику в обществе, нарушают устоявшиеся местные традиции.

Укреплялись эти сомнения по мере того, как демагоги, не останавливаясь на малом, перешли к большому. Вы только представьте себе масштаб их наглости — они посмели высказать предположение, что Распил Баблосов кому-то отвалил за свое чудесное спасение! Разве можно делать такие предположения в южном городе? Позор! Но с демагогов, что с гусей вода.

Они продолжали свои поиски в совершенно неправильном направлении. И вот прозвучала даже постыдная мысль, что судья Богданова вовсе неспроста смущенно отводила взгляд после прочтения решения суда. Мол, уровень ее благосостояния существенно улучшился после освобождения Распила. Подавляющая часть южногородцев с возмущением отвергла такие предположения. «Да где же и кто такое видел, чтобы наши судьи взятки брали?!», хором отвергли они предположения демагогов.

И, руководствуясь известным футбольным тезисом о том, что лучшая защита это нападение, широкие слои народных масс выдвинули предложение — наградить Распила Баблосова звездой «За особые заслуги». Перед кем? А это уже неважно. Да и понятно ведь, кому нужно, перед кем и какие заслуги могут быть у местных распилов баблосовых. Ими южногородцы имели повод гордиться не меньше, чем местными судами.