Представители Бакинского транспортного агентства (БТА) продолжают демонстрировать свою некомпетентность. Так, пресс-секретарь БТА Маис Агаев на пресс-конференции, посвященной теме выделения специальных полос для автобусов, высказался по поводу использования в Баку пассажирами «манатных» такси.

По его мнению, факт «незаконных» пассажироперевозок в Баку создает препятствия для «легальных». И здесь сразу же возникает логический вопрос – какой же закон запрещает пассажиру воспользоваться услугами частного извоза? Отсутствие у водителя лицензии на работу в качестве такси делает его деятельность незаконной?

Большинство владельцев личного транспортного средства становятся таксистами от безработицы, а раз число такси в Баку растет, то значит на их деятельность есть большой спрос. «Манатные» такси возникли из-за пробелов БТА в организации пассажирских перевозок. Но вместо того, чтобы признать недостатки в работе БТА, Агаев предпочитает говорить о том, что использование пассажирами «манатных» такси создает на дорогах хаотическую ситуацию. А о том, что к этой хаотической ситуации причастно БТА, он не говорит, взваливая вину на такси.

«В направлении станций метро «20 января» и «Короглу» каждые вечер и утро наблюдается хаос. От транспортного обменного центра «Короглу» ходят автобусы в различные бакинские села. Однако люди не хотят, выйдя из метро, преодолеть определенное расстояние и дойти до этого обменного центра и пользуются «манатными» такси или другими незаконными средствами пассажироперевозок. В результате создается хаос на дороге, перевозчик теряет пассажиров, тем самым сокращается его доход. Выглядит так, будто на этой территории нет автобусов, но на деле это не так. Если эти пассажиры дойдут до транспортного обменного центра, там будут автобусы, чтобы перевезти их. Сегодня в Баку имеется достаточное количество автобусов», — заявляет он.

Полагаю, что пресс-секретарь БТА, который поучает людей конкретно на каком виде транспорта им следует передвигаться, прекрасно знает, почему пассажиры не хотят пользоваться автобусами. Именно нерадивость БТА привела к ситуации, когда использование такси является не роскошью, а вынужденной необходимостью для пассажиров. Целью БТА является обеспечение безопасного, бесперебойного и комфортного движения транспортных средств и пешеходов на административной территории Баку. И раз у пассажирских автобусов появился конкурент в лице «одноманатных» такси, то это лишний повод для размышления. Пассажирские автобусы в часы пик бывают очень перегружены, из-за большого количества пассажиров в салоне автобусы часто ездят с открытыми дверьми. Компании-перевозчики нанимают на работу некомпетентных, порой неадекватных водителей, которые управляют автобусом на высокой скорости, грубят и хамят пассажирам за их справедливые замечания.

Судя по отсутствию в этой сфере положительных изменений, БТА не особо стремится исправить данную ситуацию. Поэтому водители продолжают грубо нарушать правила пассажироперевозок без опаски навлечь на себя какие-либо санкции со стороны БТА, деятельность которого за все это время так и не достигла того уровня, когда можно было бы с чистым сердцем рекомендовать автобус в качестве безопасного и комфортного средства передвижения.

Агаев правильно отмечает, что «одноманатные» такси создают искусственные заторы вокруг остановок, которые препятствуют въезду и выезду автобусов. Но этому есть свое объяснение — отсутствие в достаточной степени парковочных мест и стоянок для такси.

Если БТА видит проблемы в возникновении транспортных заторов на улицах Баку только в отсутствии специальных выделенных полос для автобусов и наличии «одноманатных» такси, то это значит одно – транспортные чиновники заняты переливанием из пустого в порожнее.