Мировые акции и доходность облигаций США упали в четверг, в то время как доллар, золото и цены на нефть взлетели вверх после того, как российские войска высадились в украинских городах на Черном море, а Украина заявила, что Москва начала полномасштабное вторжение.

Еще в среду утром цены на золото снижались под давлением укрепляющегося доллара, но уже утром в четверг мировые котировки на драгметалл подскочили на 1,7% на эскалации геополитической ситуации.

Международные рынки нервно отреагировали на обострение ситуации в Восточной Европе. Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 32,55 доллара США, или на 1,7%, до 1 942,9 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 1,75%, до 24,988 доллара за унцию.

Драгоценный металл в четверг утром получает поддержку в качестве актива-убежища – так рынки отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина, объявившего о проведении военной спецоперации России из-за Донбасса. Президент Джо Байден, со своей стороны, заявил, что США, их союзники и партнеры в четверг введут жесткие санкции против РФ. «Эскалация геополитических волнений может проложить путь к повышенной волатильности рынка, что поможет поддержать активы-убежища, такие как золото», — пишет Wall Street Journal.

Золото – традиционное убежище в неспокойные времена, комментирует в беседе с # ценовой всплеск на драгметалл член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев:

«На фоне обострения геополитики происходит коррекция всего мирового рынка акций. Кроме того, рост ставки Федрезерва негатив для акций, недвижимости и пр. При этом золото особый защитный актив при угрозах девальвации и гиперинфляции. Считается, если появится мировая валюта или ее прообраз — валюта стран BRICS, она будет привязана к золоту или ценным бумагам, которые номинированы в золоте. Считаю, для долгосрочных инвестиций нет альтернативы золоту – слишком высокие риски».

Но это именно сам благородный металл, уточнил экономист, не акции золоторудных компаний, поскольку они все-таки подвержены общей динамике фондовых рынков:

«Есть еще такая интересная идея, как золотые и серебряные инвестиционные монеты. Они не такие ликвидные, но это достаточно интересная история. Часть сбережений держать в золоте правильно. Для справки, более 20% международных резервов Банка России в золоте, и это оптимальная пропорция. Например, 30 лет назад, когда СССР рухнул, золотого запаса почти не было. Куда его дели М.С. Горбачев и г-н Рыжков до сих пор никто не знает».

Ранее экономист Василий Колташов посоветовал россиянам вкладывать деньги в золото. Золото будет дорожать, поэтому инвестировать следует именно в него, считает аналитик. При этом он посоветовал воздержаться от покупки акций компаний, связанных с цветными металлами. Опасения оправдались — курс доллара и евро к рублю утром в четверг вырос почти на 10% и достиг исторических максимумов. Акции крупнейших российских компаний обвалились на открытии торгов Мосбиржи.

Рост напряженности и волатильности на финансовом рынке увеличивают привлекательность именно золота, подтвердил экономист Эмин Гарибли.