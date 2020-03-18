Житель Великобритании стал обладателем джекпота EuroMillions в размере £57 млн

Житель Великобритании стал обладателем джекпота лотереи EuroMillions в размере £57 млн ($69,2 млн). Об этом сообщает в среду газета The Sun со ссылкой на представителя Национальной лотереи Соединенного Королевства Энди Картера.

Картер посоветовал всем владельцам билетов незамедлительно их проверить на предмет «большого выигрыша». «За последние 25 лет участники внесли огромный вклад в добрые дела, — отметил он. — В среднем еженедельно около £30 млн поступает в фонды, которые помогают реализации самых различных проектов, в том числе по сохранению мест обитания диких животных».

Житель Великобритании в октябре прошлого года выиграл в EuroMillions £170,2 млн (более $221 млн), став обладателем рекордного по величине приза в истории Соединенного Королевства.

Лотерея EuroMillions проводится в Европе с 2004 года. Изначально — в Испании, Франции и Великобритании. Позднее к ней присоединились Австрия, Бельгия, Ирландия, Люксембург, Португалия, Швейцария и Лихтенштейн. Согласно правилам лотереи, победитель имеет право остаться неназванным, что предпочитает делать подавляющее большинство европейцев, ставших в одночасье обладателями крупного состояния. (ТАСС)