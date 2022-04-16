Жена задержанного украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам попавших в плен граждан Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, двое британцев действовали в составе ВСУ в Мариуполе и были взяты в плен вооруженными силами России и ДНР.

«Обращаюсь к родным и близким Эйдена Эслина и Шона Пиннера — Эйслен Энджелин, Нейтону и Шеннон Вуд, Дерби и Эйвану Пиннерам. В ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика, моего мужа Виктора Медведчука», — сказала Марченко.

12 апреля СБУ сообщила о задержании Медведчука. Украинский суд арестовал имущество его семьи. Вскоре президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять арестованного на украинских пленных, однако российская сторона заявила, что Медведчук является «иностранным политическим деятелем» и не имеет необходимого для обмена российского гражданства.

В Украине Медведчук подозревается в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, а также в поставках угля с территорий Донбасса в конце 2014 — начале 2015 годов на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн). Он находился под домашним арестом, в конце февраля он сбежал.