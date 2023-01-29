Жена американского президента Джо Байдена Джилл может стать его «секретным оружием» на выборах главы государства в 2024 году. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Соратники президента рассматривают ее как секретное оружие. Она может обращаться к женщинам-избирателям как учитель, мать, мачеха и бабушка», — сказано в статье.

По данным агентства, Джилл обменивается с мужем информацией из «реального мира», получаемой ей от студентов.

Кроме того, как пишет Bloomberg, первая леди США воспринимается как самое ближайшее доверенное лицо президента, однако для многих американцев она остается неизвестной.