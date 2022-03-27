Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что думает по поводу планов РФ о его политическом и физическом устранении.

Об этом он заявил в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос является ли одной из основных целей нападения на Украину «окончательное решение проблемы Зеленского».

«Я слышал много различных мыслей по поводу того, что мое устранение планируется… Наверное, было несколько попыток — разными людьми…», — сказал он.

Президент заявил, что очень спокойно относится как к попыткам политического, так и реального устранения.

«Если говорить о моем политическом устранении, это была группа Медведчука, кума действующего российского главы. Они находили политические форматы устранения», — рассказал он.

Зеленский пояснил, что на местных выборах было очень много пропаганды, ведь «они понимали, что российская власть теряет крепкое влияние на украинскую политику» и поэтому избрали тактику победы в регионах.

Потому что, после победы на президентских выборах и на выборах в парламент можно контролировать центральную власть, но на местном уровне «вы не можете ничего решить».

«Вы можете делать реформы, которые просто туда не доходят. Знаете, это такой политический дуршлаг. Тебе кажется, что ты сейчас пришел, у тебя куча идей, амбиций, огромная энергия… Но ты не можешь добежать до регионов, потому что там все это просто заблокировано. Поэтому они избрали такую тактику», — добавил он.

По словам президента, эта группа регионально оставила большое влияние и тех или иных советах, районных или областных, выходила с ультимативными требованиями.

«Это я по поводу политического устранения! Где-то заблокировать, где-то снести представителей правящей партии… В общем, это была их идеология, и из местных советов пойти дальше перевыборами в парламент… Объединялись даже левые с правыми. И со всеми возможными даже посередине объединялись — чтобы снести управляемость процесса. Почему? Мы сейчас плавно перейдем к домыслам — или к реальности — физического устранения», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что, когда нестабильная ситуация в стране, нестабильная экономика, то, имея крепкую региональную силовую управляемость, можно перейти к тому, чтобы партии раскололи моно-большинство.

«Хаос в экономике страны и политическая нестабильность в Украине все равно бы привели к эскалации со стороны Российской Федерации — и к правлению сегодняшнего президента Российской Федерации. Просто они бы могли тогда нашу страну оккупировать гораздо быстрее. Это точно входило в планы…», — рассказал глава государства. (unian.net)