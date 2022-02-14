Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем комплексный пакет санкций против России.

«Мы обсудили вопрос введения комплексного пакета санкций против вероятной агрессии. Моя позиция четкая, она известна: наиболее действенным подходом в сдерживании агрессии является применение превентивных сигналов», — Как передает ТАСС, об этом сказал Зеленский в понедельник на брифинге после встречи с канцлером ФРГ в Киеве.

9 февраля Шольц заявил, что Евросоюз и США готовы в любой момент принять решение по антироссийским санкциям в зависимости от развития ситуации вокруг Украины, отметив, что они в значительной степени подготовлены.

Президент Украины заявил, что в ходе переговоров с канцлером ФРГ обсуждались ключевые подходы к созданию архитектуры безопасности в Европе.