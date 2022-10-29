Первым шагом к мирным переговорам Украины и России должен быть выход оккупационных войск с нашей территории.

Об этом, как сообщает РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения со студентами и представителями профессорско-преподавательского состава Йельского университета.

«Мне в целом уже сложно сказать, кто такой президент Путин или что это. Путин сегодня — это круг людей, это военно-политическое руководство под брендом Путин, который идет агрессивными шагами по уничтожению нации», — сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина не готова говорить сегодня с Путиным и вообще с таким режимом и подходом неуважения к суверенитету и свободе. Так, неуважение проявляется как минимум в том, что российские военные находятся на территории нашего государства и убивают здесь.

«Итак, первый должен быть шаг — выйти из наших территорий», — отметил он.

При этом Зеленский добавил, что дальнейший разговор будет зависеть и от того, как россияне покинут нашу страну. Так, если оккупанты выйдут после того, как их оттеснят наши защитники — это один формат диалога. А если захватчики сами покинут наши земли — будет более мягкий переход от войны к дипломатии.

«Здесь зависит от военно-политического руководства РФ, что они выбирают. При чем они это выбирают не для нас. Они выбирают формат диалога для своего общества, сколько лет после войны оно будет изолировано от мира — 10-20 или 100 лет. Когда у тебя руки в крови — никто не хочет давать тебе руку, а отмыться очень сложно», — отметил президент.