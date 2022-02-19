Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не будет «кланяться» за помощь от партнеров, так как считает, что это взнос Запада в безопасность Европы.

Глава украинского государства попросил Запад дать честные ответы на вопросы о перспективах членства Украины в ЕС и НАТО.

По его словам, Украина последовательно выполняет нормандские и минские договоренности.

Он также добавил, что благодарен США за раздведданные, но подчеркнул, что доверяет и своей разведке.

Зеленский считает, что система мировой безопасности хрупкая и требует реформ.

«Архитектура безопасности хрупкая, не работает. Это сироп от кашля, когда требуется вакцина от коронавируса. Время строить новую систему безопасности в Европе, до миллионов жертв, до того, как случится третья мировая война», — сказал Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.