Грузия не сможет стать членом Евросоюза, пока ее власти не изменят «авторитарный курс», говорится в заявлении Европарламента. В Брюсселе подчеркнули, что путь страны в содружество «фактически приостановлен до проведения честных выборов». «Европарламент не признает нынешнее правительство Грузии», но продолжает поддерживать народ республики, добавили там.

Внутриполитическая ситуация в Грузии и отношения страны с ЕС обострились после парламентских выборов в октябре 2024 года, на которых одержала победу правящая партия «Грузинская мечта» с 53,93% голосов. Оппозиция обвинила соперников в фальсификациях и отказалась признавать результаты выборов, а 28 ноября власти приостановили процесс евроинтеграции, что спровоцировало массовые протесты. Акции жестко подавлялись силовиками, в том числе с использованием слезоточивого газа и водометов. Были задержаны по меньшей мере 400 человек, подсчитывала Transparency International Georgia.

На фоне протестов пятеро грузинских послов за границей подали в отставку. Более 135 дипломатов подписали заявление, осуждающее решение властей отложить переговоры о евроинтеграции. Критика последовала также от сотрудников Национального банка, Министерства образования, мэрии Тбилиси и Конституционного суда. Многие университеты и школы объявили забастовку и прекратили занятия в знак протеста.

В конце декабря США ввели санкции против миллиардера и основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Кроме того, в Конгрессе был анонсирован законопроект о непризнании правительства республики. 3 февраля глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала неприемлемым методы грузинских силовиков по подавлению протестов, подчеркнув, что Грузия не оправдывает ожидания Брюсселя в качестве кандидата на вступление в содружество — соответствующий статус республика получила в декабре 2023 года.

До этого Совет ЕС приостановил действие безвизового режима для грузинских дипломатов и должностных лиц из-за законов об «иностранных агентах» и запрете «пропаганды ЛГБТ». В Брюсселе подчеркнули, что данные акты «подрывают фундаментальные права грузинского народа» на свободу объединений и выражения мнений, неприкосновенность частной жизни, участие в государственных делах, а также усиливают стигматизацию и дискриминацию.

В январе этого года Грузия прекратила работу в Парламентской ассамблее Совета ЕС из-за резолюции с призывом провести новые парламентские выборы в республике. В феврале правящая партия лишила мандатов и неприкосновенности 49 оппозиционных депутатов. А в апреле приняла новый закон «об иноагентах», введя уголовную ответственность за отказ регистрироваться в таком качестве и распространив документ на физлиц. Также власти вернули в УК статью об измене родине и установили наказание за оскорбление госслужащих, в том числе в соцсетях. (moscowtimes.ru)