Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам украинского лидера, Турция согласилась перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России. Официально Анкара об этом пока ничего не сообщала. При этом Эрдоган проинформировал Зеленского, что прилагает усилия для прекращения огня на Украине.

О решении Турции Зеленский рассказал в своём микроблоге в Twitter.

«Спасибо моему другу, господину президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и народу Турции за мощную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Чёрном море и весомая военная, гуманитарная помощь Украине сегодня крайне важны. Народ Украины никогда этого не забудет!» — написал Зеленский.

На официальных ресурсах президента Турции ничего о перекрытии проливов не говорится. В Twitter-аккаунте главы государства сообщается, что Эрдоган говорил по телефону с Зеленским и обсуждал военные действия на Украине.

«Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция работает над тем, чтобы немедленно наступило перемирие и люди перестали гибнуть», —говориться в сообщении.

По данным источников турецкой газеты «Джумхуриет», Турция не вводила ограничения на проход военных кораблей России через Босфор и Дарданеллы.

25 февраля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна может закрыть Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но даже в этой ситуации Россия имеет право использовать проливы для возвращения флота на базу (secretmag.ru).