Президент Владимир Зеленский считает, что запрет на выдачу виз российским гражданам может привести к тому, что народ России начнет давить на решения Владимира Путина поскорее закончить войну.

Об этом глава государства рассказал в интервью The Washington Post.

Зеленский подчеркнул, что в «визовом бане» нет ничего, что «отнимало бы право на жизнь», назвав такие санкции «очень хорошими и мирными».

«Западные страны могут ввести запрет на въезд всех граждан РФ в страны Евросоюза… Я с самого начала сказал, что считаю самыми важными санкциями закрытие границ, потому что они [россияне] отбирают чужую территорию. Что же, пусть живут в своем мире, пока не изменят свою философию. Итак, страны закрывают границы и вводят эмбарго на энергоресурсы. Лично мое мнение, что все остальные варианты — слабее. Полного эмбарго на поставки энергоресурсов нет, границы не закрыты», — констатировал Зеленский.

Зеленский призвал всех россиян без исключений отправить в Россию.

«Какими бы ни были граждане Российской Федерации — есть те, кто поддерживает войну, есть кто не поддерживает, — их дети учатся за границей, в школах, вузах и так далее. Пусть едут в Россию. Ничего страшного в этом нет, пусть едут туда. Не навсегда, пожалуйста, пусть они вернутся. Они просто поймут тогда», — ответил президент.

Также, по мнению Зеленского, россияне могут повлиять на действия Кремля.

«Они говорят: «О, мы тут ни при чем, и все люди не могут нести ответственность». Они могут. Они избрали этих людей и теперь с ними не борются, не спорят с ними и не кричат на них. Русские, которые публично выступают против войны, — это единичные случаи, и эти люди сидят в тюрьмах. Но пусть русские едут домой, пусть все едут в Россию», — высказался он.

Запрет на выдачу виз российским гражданам Зеленский считает единственным способом повлиять непосредственно на самого Путина.