Президент Украины Владимир Зеленский призвал американских сенаторов, посетивших недавно Киев, не ждать возможной эскалации со стороны России для введения санкций против нее, а ввести ограничения уже сейчас, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.

«Президент очень четко дал понять: санкции против «Северного потока 2» нужно ввести сейчас. Любые потенциальные санкции против «Северного потока» или другие санкции бесполезны (для Киева — ред.)», — заявил близкий к Зеленскому источник.

Как добавил источник издания, украинская сторона выразила мнение, что санкции на основе вероятной эскалации в будущем «в лучшем случае (будут — ред.) нейтральны, а в худшем даже поощряют (президента России Владимира) Путина».