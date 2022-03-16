Вечером 15 марта в Киеве президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль провели встречу с премьер-министром и вице-премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и Ярославом Качиньским, премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Шмыгаль назвал приезд политиков в Киев «поступком настоящих друзей». «Обсуждаем поддержку Украины и ужесточение санкций против страны-агрессора», – написал он в Twitter перед встречей.

Премьер-министр также опубликовал в Telegram видео с начала встречи. На видео слышно, что Зеленский и Шмыгаль рассказывали прибывшим политикам о ситуации в Украине с начала вторжения РФ и о том, что сейчас российская армия ведет обстрелы фактически по всей территории страны, в том числе наносит удары по Киеву.

После встречи Зеленский сказал журналистам, что политики, которые прибыли в Украину, – ее настоящие друзья.

«В такое время, когда много послов покинуло Украину в связи с полномасштабным вторжением Российской Федерации, эти уважаемые люди, лидеры своих прекрасных независимых европейских государств ничего не боятся, больше боятся за нашу судьбу, и они здесь, чтобы нас поддержать. Это большой, мужественный, правильный и дружеский шаг. И я уверен, что с такими друзьями, такими странами, с такими соседями и партнерами мы действительно сможем победить», – заявил президент.

Он рассказал, что на встрече обсуждали вопросы гарантий безопасности для Украины, усиление санкционного давления на Россию, перспективы членства Украины в Европейском союзе, а также планы восстановления Украины после завершения военных действий. Президент отметил, что Украине нужна международная помощь в наполнении фондов восстановления, которые уже создало украинское правительство.

Это первый визит такого уровня после нападения России на Украину. Визит глав правительств трех стран был согласован с лидерами Евросоюза и НАТО.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик рассказал, что политики добирались в Киев на поезде и что поездка заняла «большую часть дня». Он подчеркнул, что это не только исторический жест солидарности с Украиной, «премьер-министры привезли с собой конкретные предложения о ее поддержке». /gordonua.com/