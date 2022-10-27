Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Украина сейчас не рассматривает переговоры с Российской Федерацией.

Свое мнение он высказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, опубликованному на YouTube.

По его словам, на самом деле Россия не заинтересована в переговорах, так как все еще стремится оккупировать Украину. «Мы видим сообщения от нашей разведки, США, Британии, Турции и т.д. Одно дело, когда в этой стране кто-то говорит что-то публично, а другое — когда мы знаем реальную ситуацию. Первое — они не заинтересованы в диалоге, потому что не получат от диалога желаемого результата. Второе — результат, который они хотят — оккупация», — сказал Зеленский.

По условиям оккупантов, Украина должна признать Крым частью РФ и отказаться от части Донбасса.

«Они специально предложили формат диалога, который мы не могли принять. В этом и заключался замысел. Они думают, что еще предложить Украине, что еще усложнить, чтобы она отказалась», — объяснил он.

Зеленский считает, что россияне действительно захотят идти на переговоры в тот момент, когда поймут, что остались одни на геополитической карте и неспособны оккупировать Украину. (УНИАН)