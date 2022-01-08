Украина просит всех своих друзей в Cенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы, который позволит ввести широкий пакет санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Такое обращение появилось на странице президента республики Владимира Зеленского в Twitter.

Политик поблагодарил двух американских сенаторов республиканца Теда Круза и демократа Чика Шумера за публичную поддержку инициативы.

Само голосование в Сенате должно пройти в пятницу, 14 января. Для принятия законопроекта потребуются голоса 60 парламентариев.

Ранее газета Politicoло сообщила, что, вероятнее всего, законопроект о санкциях против «Северного потока-2», предложенный Крузом, не будет утвержден. Главной причиной было названо нежелание мешать президенту США Джо Байдену во взаимодействии с Россией. При этом в Республиканской партии заявили, что голосование за поправки будет выиграно «подавляющим большинством» (lenta. ru)