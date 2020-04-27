Зеленский может внести в Раду проект о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский в мае может внести на рассмотрение парламента законопроект о децентрализации власти в стране, данная процедура планировалась в конце марта, но была отложена из-за пандемии коронавируса, заявил в понедельник первый замглавы пропрезидентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Ранее Зеленский решил отозвать предложенный им проект изменений в конституцию страны в части децентрализации власти и направить его на доработку. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что будет разработан новый законопроект о децентрализации с привлечением различных слоев общества и экспертной среды.

«В конце марта президент должен был внести этот проект в парламент, чтобы он прошел процедуру в конституционном суде Украины. И в конце первой сессии мы могли бы отдать 226 голосов, а в начале четверной сессии — 300, чтобы выборы прошли уже на новой конституционной основе. Но помешал карантин. Однако работа продолжается, и мы готовим финальный вариант проекта изменений в конституцию, который президент может внести в парламент в мае», — сказал Корниенко в интервью изданию «Зеркало недели», опубликованному в понедельник.(РИА Новости)