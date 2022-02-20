Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном обострение ситуации на востоке Украины, а также пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования.

«Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах украинских политиков и международных журналистов. Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования», — написал глава Украины в Twitter.

Также стало известно, что Зеленский заявил французскому коллеге Макрону, что украинские военные не станут отвечать на провокации в Донбассе.(Газета.Ru)