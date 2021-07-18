Вчера с обращением к правительству выступил одиозный грузинский политик Леван Васадзе, которого многие считают едва ли не основным новым агентом влияния Кремля в стране.

Как передает Sputnik, лидер партии «ЭРИ» бизнесмен Леван Васадзе в своем видеообращении к правительству Грузии потребовал прекратить «несправедливое преследование патриотов», которыми он считает организаторов акции против ЛГБТ в Грузии.

Именно эта акция, напомним, на деле обернулась нападениями и избиениями более 50 представителей СМИ страны. Один погиб, один наполовину лишился зрения, десятки раненых.

В пятницу утром на опрос в полицию были вызваны предполагаемые организаторы этих нападений — протоиерей Спиридон Цкипуришвили, основатель движения «Альтернатива для Грузии» Константин Моргошия, лидеры общественного движения «Нравственность» Гурам и Александо Палавандишвили, члены информационной платформы «Альт-инфо», лидер группы «Грузинская идея» Леван Чичиуа.

До опроса в полиции в домах и офисах организаторов контракции против ЛГБТ-сообщества прошли обыски.

Но Васадзе считает это неправильным и обвиняет западные страны во вмешательстве в дела Грузии: «Сегодня утром начались массовые обыски квартир, задержания, допросы в камерах тех наших патриотов, которые защищали наши традиции и сопротивлялись параду и празднованию безнравственности в Грузии».

По словам политика, «ему сложно находиться вдали от родины во время таких испытаний», когда все видят, «под каким давлением находится правительство Грузии».

«Я призываю посольства Запада, посольства европейских стран, посольство США и весь этот конгломерат подумать о радикальном изменении курса в Грузии. Остановить насилие над психикой и традициями грузинского народа», — сказал Васадзе.

Поразительно, но этот человек ни словом не упоминает о реально пострадавших людях, а ведь это были вовсе не представители ЛГБТ. И обыски, и опросы связаны вовсе не с «патриотическими чувствами» вызванных, а с их возможной причастностью к избиениям журналистов.

О чем свидетельствует это обращение Васадзе? Как реагирует на него грузинское общество? На эти вопросы # ответили известные эксперты соседней страны.

Торнике Шарашенидзе, руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор:

— Я думаю, что с Леваном Васадзе как с политической фигурой покончено. Потому что сейчас ультраправые, гомофобы и так далее получили очень серьезный удар. При этом сам Васадзе еще до того, как начались эти трагические события, уехал в Турцию (под предлогом лечения), а потом оказался в Москве. И многие здесь сомневаются в том, что он вернется в Грузию. Скорее всего, он просто-напросто удрал. И вероятно, на самом деле у него никаких серьезных проблем со здоровьем нет.

После того, как скончался оператор телеканала «Пирвели», начались протесты. Конечно, они не такие масштабные, чтобы этого хватило для смещения действующего правительства, но с другой стороны, на эти события очень болезненно отреагировали западные партнеры Грузии. Они призывают грузинские власти наказать всех виновных, всех причастных к нападениям 5 июля, ну и власти, конечно, реагируют на это – они просто не могут оставить без внимания призывы со стороны Запада.

Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— Находящийся в Москве Леван Васадзе сам является одним из организаторов избиения журналистов на проспекте Руставели 5 июля, и несет за этот погром как минимум моральную ответственность.

5 июля на улицах Тбилиси жестоко расправились с журналистами. Любая хоть сколько-нибудь уважающая себя власть обязана провести тщательное расследование и наказать как непосредственно погромщиков, так и их организаторов. Но как говорил в свое время Вышинский — главное во время следствия не выйти на самого себя. Поэтому нынешние следственные действия — классическая ИБД (имитация бурной деятельности), а заявление Левана Васадзе — информационное прикрытие гибридной войны.