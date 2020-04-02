Завтра жителей Азербайджана ожидает пасмурная погода

3 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью в некоторых местах возможны дожди. Утром ожидается туман. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха ночью составит 6-9 градусов тепла, днем — 12-15 градусов тепла, в Баку ночью — 7-9 градусов тепла, днем — 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется с 760 ртутного столба до 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит днем 50-55, вечером — 75-85 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных районах — снег. В некоторых местах ожидается туман. Ветер западный ночью и утром местами усилится, днем сменится восточным. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла, днем — 15-20 градусов тепла, в горах ночью — 2-3 градусов мороза, днем — 5-10 градусов тепла.