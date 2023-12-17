Обнародован прогноз погоды на 18 декабря.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра местами в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами осадки.

Местами осадки будут интенсивными, в ночь с 17 на 18 декабря и утром в некоторых пригородах дождь перейдет в мокрый снег . Днем осадки постепенно прекратятся. Сильный северо-западный ветер утром ослабнет, днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 1-3° тепла, днем 4-7° тепла.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются временами осадки, снег. Местами осадки будут интенсивными, днем постепенно прекратятся. В некоторых районах туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем 6-9° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.