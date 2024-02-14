Обнародован прогноз погоды на 15 февраля.

Как сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня 15-го по 17 февраля ожидается ветреная погода, северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, вечером 15-го и ночью 16-го февраля – до 23-28 м/с.

16-17 февраля временами возможны осадки, утром 16-го местами на полуострове периодически усилятся, 17-го в отдельных местах ожидается кратковременный мокрый снег и снег. Температура воздуха снизится на 5-10 градусов.

В районах Азербайджана до 18 февраля ожидается переменная облачность, в горных и предгорных районах – снег. Восточный ветер 16-17 февраля усилится до 15-18 м/с, в отдельных местах до 23-25 м/с. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 5-10 градусов.